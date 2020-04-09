За добу "швидка" у столиці 40 разів виїздила на підозри COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Медики швидкої допомоги Києва протягом минулої доби здійснили 40 виїздів на виклики через підозру на коронавірус. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Всього ж протягом доби бригади "швидкої" здійснили 900 виїздів на екстрені виклики. Медики зокрема надали допомогу 97 дорослим та 10 дітям, які травмувалися.
Слід додати, що 8 квітня у столиці медики зафіксували 7 ДТП з постраждалими, усі семеро постраждалих були госпіталізовані.
Також 8 квітня у столиці сталося одне повішання та одне падіння з висоти.
Нагадаємо, добою раніше "швидка" у столиці 45 разів виїздила на підозри COVID-19.