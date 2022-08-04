За сутки рашисты 10 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 10 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Об этом УНН пишет со ссылкой на сводку ОВА.
Детали
За прошедшие сутки рашисты шесть раз обстреляли приграничные громады Сумской области – Краснопольскую, Миропольскую и Юнаковскую.
Также четыре раза оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области. Из них два – ночью, по территориям возле сел Новгород-Северского района. Потерь и разрушений нет.
В Сумской области сегодня утром враг из минометов обстрелял Путивльскую и Краснопольскую громады. Предварительно без потерь и разрушений.
Дополнение
2 августа в Сумской области зафиксировали 62 прилета. Еще днем ранее оккупанты трижды обстреляли приграничные громады Сумской области – зафиксировано 16 прилетов.