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За добу рашисти 10 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області

За добу рашисти 10 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області

Київ • УНН

 • 85738 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти 10 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області. Про це УНН пише з посиланням на зведення ОВА.

Деталі

Минулої доби рашисти шість разів обстріляли прикордонні громади Сумської області – Краснопільську, Миропільську та Юнаківську.

Також чотири рази окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської області. Із них два  – вночі, по територіям біля сіл Новгород-Сіверського району. Втрат та руйнувань немає.

На Сумщині сьогодні зранку ворог з мінометів обстріляв Путивльську та Краснопільську громади. Попередньо без втрат і руйнувань.

Доповнення

2 серпня на Сумщині зафіксували 62 прильоти. Ще днем раніше окупанти тричі обстріляли прикордонні громади Сумської області – зафіксовано 16 прильотів.

Українські Національні Новини

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