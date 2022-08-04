За добу рашисти 10 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти 10 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області. Про це УНН пише з посиланням на зведення ОВА.
Деталі
Минулої доби рашисти шість разів обстріляли прикордонні громади Сумської області – Краснопільську, Миропільську та Юнаківську.
Також чотири рази окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської області. Із них два – вночі, по територіям біля сіл Новгород-Сіверського району. Втрат та руйнувань немає.
На Сумщині сьогодні зранку ворог з мінометів обстріляв Путивльську та Краснопільську громади. Попередньо без втрат і руйнувань.
Доповнення
2 серпня на Сумщині зафіксували 62 прильоти. Ще днем раніше окупанти тричі обстріляли прикордонні громади Сумської області – зафіксовано 16 прильотів.