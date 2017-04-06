За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 30 тыс. человек

“За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 29,1 тыс. человек и 4,2 тысячи транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Так, из КПВВ “Майорское” последовало 7200 человек и 985 транспортных средств; “Марьинка” — 7010 человек и 1235 транспортных средств; “Новотроицкое” — 5870 человек и 1210 транспортных средств; “Гнутово” — 3355 человек и 815 транспортных средств; “Станица Луганская” — 5715 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: “Майорское” — 0/130; “Марьинка” −150/100; “Новотроицкое” — 0/0; “Гнутово” — 60/0.

Как сообщал УНН, пункт пропуска “Майорское” начал работу с задержкой из-за найденного боеприпасы.