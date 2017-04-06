За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 30 тыс. человек

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26913 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101125 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116560 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175333 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123906 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107474 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103890 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 30 тыс. человек

За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 30 тыс. человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 29,1 тыс. человек и 4,2 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 29,1 тыс. человек и 4,2 тысячи транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Так, из КПВВ “Майорское” последовало 7200 человек и 985 транспортных средств; “Марьинка” — 7010 человек и 1235 транспортных средств; “Новотроицкое” — 5870 человек и 1210 транспортных средств; “Гнутово” — 3355 человек и 815 транспортных средств; “Станица Луганская” — 5715 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: “Майорское” — 0/130; “Марьинка” −150/100; “Новотроицкое” — 0/0; “Гнутово” — 60/0.

Как сообщал УНН, пункт пропуска “Майорское” начал работу с задержкой из-за найденного боеприпасы.

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