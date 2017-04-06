За добу пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 30 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 29,1 тис. осіб і 4,2 тис. автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало 29,1 тисяч осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів”, — сказано у повідомленні.
Так, через КПВВ “Майорське” прослідувало 7200 осіб та 985 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7010 осіб та 1235 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5870 осіб та 1210 транспортних засобів; “Гнутове” — 3355 осіб та 815 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 5715 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/130; “Мар’їнка” —150/100; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 60/0.
Як повідомляв УНН, пункт пропуску “Майорське” розпочав роботу із затримкою через знайдений боєприпаси.