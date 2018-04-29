За сутки позиции ВСУ в зоне АТО обстреляли 13 раз

"В частности, на Луганском направлении, с запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по нашим укреплениям вблизи населенного пункта Причепиловка. На Донецком направлении с подствольных гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли защитников Водяного и Авдеевки. Кроме этого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам Красногоровки и Шахты "Бутовка". Также стрелковое оружие оккупанты применили в районе Марьинки и Широкино", - сообщили в штабе.



Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.



Ситуация на линии разграничения сторон надежно контролируется военнослужащими Вооруженных Сил Украины.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 61 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое наших армейцев - получили боевые травмы.