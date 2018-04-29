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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За добу позиції ЗСУ у зоні АТО обстріляли 13 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 13 обстрілів українських опорних пунктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на на сторінку штабу АТО у Facebook.

За добу позиції ЗСУ у зоні АТО обстріляли 13 разів

"Зокрема, на Луганському напрямку, із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших укріпленнях поблизу населеного пункту Причепилівка. На Донецькому напрямку з підствольних гранатометів та стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли оборонців Водяного та Авдіївки. Крім цього, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї  агресор відкривав вогонь по захисниках Красногорівки і Шахти "Бутівка". Також стрілецьку зброю окупанти застосували в районі Мар’їнки та Широкиного", - повідомили у штабі.

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Ситуація на лінії розмежування сторін надійно контрольована військовослужбовцями Збройних Сил України.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" здійснили 61 обстріл опорних пунктів Збройних сил України. В результаті ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, ще троє наших армійців - отримали бойові травми.

Українські Національні Новини

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