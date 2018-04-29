Внаслідок вибуху арсеналу боєприпасів знищено 2-х бойовиків "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Внаслідок вибуху арсеналу боєприпасів знищено 2 бойовиків 3-го батальйону 1 Армійського корпусу ДНР, ще один отримав поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Нехтування елементарними правилами зберігання та поводження із боєприпасами, порушення норм пожежної безпеки стали причиною детонації боєприпасів на одній з позицій батальйону. Потужний вибух стався 27 квітня та призвів до часткового руйнування позиції, загибелі двох та поранення одного бойовика. На масштабність руйнувань, а відповідно й на розмір арсеналу, вказує той факт, що для встановлення обсягів пошкоджень фортифікаційного обладнання противник застосував БПЛА", - йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки штабу АТО, на своїй позиції бойовики облаштували склад боєприпасів до мінометів, а також різних видів стрілецького озброєння, що приховувались від російських кураторів й, відповідно, не обліковувались. Подібні "схрони" необхідні були бойовикам для вирішення міжусобних розбірок, терактів на об’єктах цивільної інфраструктури та, що ймовірно, для продажу.
"За вже класичною схемою, бойовики переклали відповідальність за вибух на сили АТО, зокрема на невловиму українську ДРГ, яка непомітно замінувала позицію. Але очевидно, що таке виправдання не влаштувало російських кураторів. За фактом знищення позиції, призначене чергове розслідування, яке особисто контролює командувач 1 АК, який учора прибув на місце події", - зазначили у прес-центрі штабу АТО.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" здійснили 61 обстріл опорних пунктів Збройних сил України. В результаті ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, ще троє наших армійців - отримали бойові травми.