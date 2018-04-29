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В результате взрыва арсенала боеприпасов уничтожено 2-х боевиков "ДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В результате взрыва арсенала боеприпасов уничтожено 2 боевиков 3-го батальона 1 Армейского корпуса ДНР, еще один получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

В результате взрыва арсенала боеприпасов уничтожено 2-х боевиков "ДНР"

"Пренебрежение элементарными правилами хранения и обращения с боеприпасами, нарушения норм пожарной безопасности стали причиной детонации боеприпасов на одной из позиций батальона. Мощный взрыв произошел 27 апреля и привел к частичному разрушению позиции, гибели двух и ранении одного боевика. На масштабность разрушений, а соответственно и на размер арсенала, указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования противник применил БПЛА ", - говорится в сообщении.

По информации разведки штаба АТО, на своей позиции боевики устроили склад боеприпасов к минометам, а также различных видов стрелкового вооружения, которые скрывались от российских кураторов и, соответственно, не учитывались. Подобные "схроны" необходимы были боевикам для решения междоусобных разборок, терактов на объектах гражданской инфраструктуры и, вероятно, для продажи.

"По уже классической схеме, боевики переложили ответственность за взрыв на силы АТО, в частности на неуловимую украинский ДРГ, которая незаметно заминировала позицию. Но очевидно, что такое оправдание не устроило российских кураторов. По факту уничтожения позиции, назначено очередное расследование, которое лично контролирует командующий 1 АК, который вчера прибыл на место происшествия ", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 61 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое наших армейцев - получили боевые травмы.

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