За сутки под Киевом и в области произошло 74 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. За последние сутки в Киевской области произошло 74 дорожно-транспортных происшествия. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
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"За сутки было 74 (дорожно-транспортных происшествия - ред.)", - сообщил Жукович.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, 18 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.
Также напомним, горные перевалы в Карпатах продолжает засыпать снегом.
Как сообщал УНН, на этой неделе в Украине ударят сильные морозы - до 20 градусов ниже нуля.