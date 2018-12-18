За сутки под Киевом и в области произошло 74 ДТП

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"За сутки было 74 (дорожно-транспортных происшествия - ред.)", - сообщил Жукович.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 18 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.

Также напомним, горные перевалы в Карпатах продолжает засыпать снегом.

Как сообщал УНН, на этой неделе в Украине ударят сильные морозы - до 20 градусов ниже нуля.