Гірські перевали у Карпатах продовжує засипати снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На перевалах у Карпатах тривають опади у вигляді помірного снігу, на дорозі Торунського перевалу утворилася снігова каша. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"На перевальних ділянках тривають опади у вигляді помірного снігу на Яблунецькому та Вишківському перевалах. Висота снігового покриву – 10-25 см. Температура повітря -1°-7°С. Стан покриття переважно засніжений, на Торунському перевалі – снігова каша", – йдеться в повідомленні.
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В "Укравтодорі" запевнили, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на автодоріг державного значення в західних областях місцями засніжене, а в решті областей переважно сухе.
"В областях, де йде сніг, виконуються роботи з розчистки доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами, де є загроза виникнення ожеледиці", – зазначили у прес-службі.
Станом на 8:00 сьогодні місцями невеликий сніг у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. В Івано-Франківській області за добу випало до 30 см снігу, у Чернівецькій – до 15 см. На решті території без опадів. Середня температура повітря на більшій території країни коливається від -2° до -6°.
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Нагадаємо, у західних областях України у сьогодні удень очікується невеликий сніг, температура по країні знизиться до 8 градусів морозу, на дорогах – ожеледиця
У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.