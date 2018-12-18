Горные перевалы в Карпатах продолжает засыпать снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На перевалах в Карпатах продолжаются осадки в виде умеренного снега на дороге Торунского перевала образовалась снежная каша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"На перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега на Яблунецком и Вышковском перевалах. Высота снежного покрова – 10-25 см. Температура воздуха -1°-7°С. Состояние покрытия преимущественно заснеженное, на Торунском перевале – снежная каша", – говорится в сообщении.
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В "Укравтодоре" заверили, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на автодорог государственного значения в западных областях местами заснеженное, а в остальных областях преимущественно сухое.
"В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда", – отметили в пресс-службе.
По состоянию на 8:00 сегодня местами небольшой снег в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В Ивано-Франковской области за сутки выпало до 30 см снега, в Черновицкой – до 15 см. На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2° до -6°.
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Напомним, в западных областях Украины в сегодня днем ожидается небольшой снег, температура по стране снизится до 8 градусов мороза, на дорогах – гололедица
В Карпатах ожидается значительное снеголавинная опасность.