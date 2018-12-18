Сьогодні в Україні до 8 градусів морозу, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У західних областях України у вівторок удень очікується невеликий сніг, температура по країні знизиться до 8 градусів морозу, на дорогах - ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 грудня у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий сніг, на решті території без істотних опадів", - вказали синоптики.
На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, ожеледиця.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 3-8° морозу; у західних та південних областях вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму від 3° морозу до 2° тепла.
Нагадаємо, цього тижня вдарять сильні морози - до 20 градусів нижче нуля.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у грудні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 3° морозу до 1° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.