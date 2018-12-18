Сегодня в Украине до 8 градусов мороза, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В западных областях Украины во вторник днем ожидается небольшой снег, температура по стране снизится до 8 градусов мороза, на дорогах - гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях днем небольшой снег, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с .
Температура днем 3-8° мороза; в западных и южных областях днем 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму от 3° мороза до 2° тепла.
Напомним, на этой неделе ударят сильные морозы - до 20 градусов ниже нуля.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в декабре этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 3° мороза до 1° тепла, что несколько выше средних многолетних значений.