Жителів Приазов'я попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Приазов'ї в вівторок очікуються сильні пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"Протягом 18 грудня у Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
Це стосується Херсонської, Запорізької та Донецької областей.
При сильному вітрі необхідно дотримуватись наступних правил:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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Нагадаємо, середня місячна температура у грудні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 3° морозу до 1° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливі мігрені через погоду.