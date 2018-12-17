Українців попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У високогір'ї східної частини Закарпатської області, 17-18 грудня, очікується значна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про сніголавинну ситуацію в українських Карпатах.
"17-18 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується ЗНАЧНА снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили синоптики.
На сліголавинному посту Пожежевська:температура повітря: -0,4 С, вітер: штиль, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 29-47 см, сніг злежаний, вологий.
На сліголавинному посту Плай: температура повітря: -3,6 С, вітер: південний 6 м/с, пориви 8 м/с, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 23-39 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.
На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря 0,0 С, сніг, мокрий сніг. Висота снігового покриву становить 54 см.
Нагадаємо, За даними Укргідрометцентру, 18 грудня на дорогах країни очікується ожеледиця.