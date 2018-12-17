Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

"17-18 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили синоптики.

На снеголавинном посту Пожежевская: температура воздуха: -0,4 С, ветер: штиль, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 29-47 см, снег слежавшийся, влажный.

На снеголавинном посту Плай: температура воздуха: -3,6 С, ветер: 6 м/с, порывы 8 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 23-39 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

На снеголавинном посте Драгобрат: температура воздуха 0,0 С, снег, мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 54 см.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 18 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.



