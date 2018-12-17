Водіїв попередили про ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 18 грудня на дорогах країни очікується ожеледиця, повідомляє УНН.
"18 грудня у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі помірний, вдень невеликий сніг, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві звернули увагу, що завтра на дорогах країни, крім більшості районів південної частини, ожеледиця.
"Температура вночі 7-12 морозу, вдень 3-8 морозу; у західних та південних областях вночі 2-7, вдень 0-5 морозу, на Закарпатті та в Криму від 3 морозу до 2 тепла", - додали у відомстві.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 17 по 21 грудня будуть фіксуватися дискомфортні погодні умови.