Водителей предупредили о гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По данным Укргидрометцентра, 18 декабря на дорогах страны ожидается гололедица, сообщает УНН.
"18 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем небольшой снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что завтра на дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица.
"Температура ночью 7-12 мороза, днем 3-8 мороза; в западных и южных областях ночью 2-7, днем 0-5 мороза, на Закарпатье и в Крыму от 3 мороза до 2 тепла", - добавили в ведомстве.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.
Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 17 по 21 декабря будут фиксироваться дискомфортные погодные условия.