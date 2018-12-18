Жителей Приазовья предупредили о сильном ветре

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"В течение 18 декабря в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

Это касается Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

При сильном ветре необходимо соблюдать следующие правила:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Напомним, средняя месячная температура в декабре этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 3° мороза до 1° тепла, что несколько выше средних многолетних значений.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможных мигренях из-за погоды.