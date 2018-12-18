Жителей Приазовья предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Приазовье во вторник ожидаются сильные порывы ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"В течение 18 декабря в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
Это касается Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
При сильном ветре необходимо соблюдать следующие правила:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Напомним, средняя месячная температура в декабре этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 3° мороза до 1° тепла, что несколько выше средних многолетних значений.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможных мигренях из-за погоды.