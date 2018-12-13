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Негода знеструмила 16 населених пунктів Житомирської області

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Житомирській області 16 населених пунктів знеструмлено через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба АТ "Житомиробленерго", передає УНН.

Негода знеструмила 16 населених пунктів Житомирської області

Так, перебої із електропостачанням мали місце у трьох районах області: Житомирському, Коростишівському та Радомишльському.

"На 9 годину ранку 13.12.2018 року знеструмлено: 5 ліній 10кВ, 4 ділянки ПЛ-10кВ, 134 ТП-10/0,4кВ та 16 населених пунктів. Житомирський район — погашено 4 лінії 10кВ, 2 ділянки ПЛ-10кВ, 99 ТП-10/0,4кВ, 10 населених пунктів; Коростишівський район – погашено 2 ділянки ПЛ-10кВ, 16 ТП-10/0,4кВ, 1 населений пункти; Радомишльський район – погашено 1 лінія 10кВ, 19 ТП-10/0,4кВ, 5 населених пунктів", – повідомили в "Житомиробленерго", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що порушення у роботі електромереж, які призвели до знеструмлення, сталися через значне погіршення погодніх умов в області: сильний снігопад та хуртовини, утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, через негоду у шести областях України знеструмлено 170 населених пунктів. Найбільше – у Чернігівській — 85 населених пунктів.

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