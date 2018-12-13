Непогода обесточила 16 населенных пунктов Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Житомирской области 16 населенных пунктов обесточены из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба АО "Житомироблэнерго", передает УНН.
Так, перебои с электроснабжением имели место в трех районах области: Житомирском, Коростышевском и Радомышльском.
"На 9 часов утра 13.12.2018 года обесточены 5 линий 10кВ, 4 участка ВЛ-10кВ, 134 ТП-10/0,4 кВ и 16 населенных пунктов. Житомирский район – погашены 4 линии 10кВ, 2 участка ВЛ-10кВ, 99 ТП -10/0,4 кВ, 10 населенных пунктов; Коростышевский район – погашено 2 участка ВЛ-10кВ, 16 ТП-10/0,4 кВ, 1 населенный пункты; Радомышльский район – погашена 1 линия 10кВ, 19 ТП-10/0,4 кВ 5 населенных пунктов", – сообщили в "Житомироблэнерго", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что нарушения в работе электросетей, которые привели к обесточиванию, произошли из-за значительного ухудшения погодных условий в области: сильный снегопад и метели, образование снежного покрова, налипание мокрого снега.
Напомним, из-за непогоды в шести областях Украины обесточены 170 населенных пунктов. Больше всего – в Черниговской – 85 населенных пунктов.