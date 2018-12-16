У Карпатах заблукали п'ять лижників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. П’ять туристів заблукали у тумані під час катання на лижах у Карпатах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Закарпатській області.
"О 16:40 15 грудня до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Крачуняска Рахівського району під час катання на лижах втратили орієнтири в умовах туману та заблукали чоловік та жінка. Обоє мешканці м. Києва 1984 та 1995 років народження", – йдеться в повідомленні.
О 20:30 туристів знайшли у задовільному стані. Під час супроводу врятованих рятувальники почули крики про допомогу. З’ясувалося, що це також туристи, мешканці Києва 1997 та 2000 років народження, і вони теж заблукали в тумані. Через відсутність мобільного зв’язку у цій місцевості лижники не могли викликати рятувальників.
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Через деякий час гірські рятувальники знову почули голос з туману. Як з’ясувалось, це був мешканець Вінниці 1974 року народження. Він також катався на лижах і заблукав.
"Усіх врятованих лижників було супроводжено до безпечного місця, де вони продовжили свій відпочинок у Карпатах", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується помірна лавинна небезпека, а у західній та центральній частині Закарпаття – низька.