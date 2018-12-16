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В Карпатах заблудились пять лыжников

Киев • УНН

 • 8540 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Пять туристов заблудились в тумане во время катания на лыжах в Карпатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

В Карпатах заблудились пять лыжников

"В 16:40 15 декабря к спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что в районе долины Крачуняска Раховского района во время катания на лыжах потеряли ориентиры в условиях тумана и заблудились мужчина и женщина. Оба жители г. Киев 1984 и 1995 рождения", – говорится в сообщении.

В 20:30 туристов нашли в удовлетворительном состоянии. Во время сопровождения спасенных спасатели услышали крики о помощи. Выяснилось, что это также туристы, жители Киева 1997 и 2000 годов рождения, и они тоже заблудились в тумане. Из-за отсутствия мобильной связи в этой местности лыжники не могли вызвать спасателей.

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Через некоторое время горные спасатели снова услышали голос из тумана. Как выяснилось, это был житель Винницы 1974 года. Он также катался на лыжах и заблудился.

"Все спасенные лыжники были отправлены в безопасное место, где они продолжили свой отдых в Карпатах", – отметили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Карпатах сохраняется опасность схода лавин. В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная лавинная опасность, а в западной и центральной части Закарпатья – низкая.

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