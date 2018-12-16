У Карпатах збережеться небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Синоптики попереджають про помірну лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат Івано-Франківської та частини Закарпатської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується 16 грудня помірна сніголавинна небезпека (2 рівень)", – йдеться в повідомленні.
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У горах західної та центральної частини Закарпаття очікується низька сніголавинна небезпека (1 рівень).
Як повідомляв УНН, у західних областях України за ніч випало від 5 до 15 см снігу.
За прогнозом синоптиків, сьогодні вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується помірний сніг, а на решті території буде без опадів. Температура повітря прогнозується -1°-6°С.