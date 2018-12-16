В Карпатах сохранится опасность схождения лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Синоптики предупреждают об умеренной лавинной опасности в высокогорье Карпат Ивано-Франковской и части Закарпатской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается 16 декабря умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", – говорится в сообщении.
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В горах западной и центральной части Закарпатья ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
Как сообщал УНН, в западных областях Украины за ночь выпало от 5 до 15 см снега
По прогнозу синоптиков, сегодня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, а на остальной территории без осадков. Температура воздуха прогнозируется -1°-6° С.