За ніч на заході України випало до 15 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У західних областях України за ніч випало від 5 до 15 см снігу. Станом на сьогоднішній ранок, там падає сніг помірної інтенсивності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укравтодору.
"Станом на 10:00 16.12.2018 року сніг помірної інтенсивності – у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, де за нічний час доби випало від 5 до 15 см снігу. Місцями невеликий сніг у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Луганській та Донецькій областях з товщиною сніжного покриву 1-5 см. На решті території без опадів", – йдеться в повідомленні.
Середня температура повітря на більшості території України коливається від 1° до 6° морозу. Стан доріг державного значення в західних та Луганській областей місцями засніжений, а в решті областей переважно сухий.
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На перевальних ділянках тривають опади у вигляді помірного снігу. Висота снігового покриву складає 5-12 см. Температура повітря – -2° -7°С. Стан доріг переважно засніжений.
"В областях, де йде сніг, виконуються роботи з розчистки доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами, де є загроза виникнення ожеледиці", – зазначили в Укравтодорі.
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується помірний сніг, а на решті території буде без опадів. Температура повітря прогнозується -1°-6°С.
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Нагадаємо, водіїв попередили про ожеледицю на дорогах України. За прогнозом синоптиків, сьогодні істотних опадів не очікується.