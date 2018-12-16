Водіїв попередили про ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 16 грудня на дорогах країни ожеледиця, повідомляє УНН.
Водіїв закликали бути пильними та дотримуватися правил безпеки руху.
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За прогнозом синоптиків, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
16 грудня у Києві без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура 3-5° морозу. На дорогах ожеледиця.
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