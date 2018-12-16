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Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
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Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Водителей предупредили о гололедице

Киев • УНН

 • 9381 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. По данным Укргидрометцентра, 16 декабря на дорогах страны гололедица, сообщает УНН.

Водителей предупредили о гололедице

Водителей призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности движения.

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По прогнозу синоптиков, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

16 декабря в Киеве без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 3-5° мороза. На дорогах гололедица.

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