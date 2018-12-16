Водителей предупредили о гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По данным Укргидрометцентра, 16 декабря на дорогах страны гололедица, сообщает УНН.
Водителей призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности движения.
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По прогнозу синоптиков, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.
16 декабря в Киеве без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 3-5° мороза. На дорогах гололедица.
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