За місяць у Києві через ожеледицю травмувалися 1,4 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За місяць у Києві через ожеледицю травмувалися 1 тис. 422 людини. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
"З початку реєстрації, з 14 листопада, 1 тис. 422 людей", - повідомила Наталія Вишневська.
Також, за її словами, минулої доби через ожеледицю у столиці травмувалися 77 дорослих та 10 дітей.
Нагадаємо, в Україні 15 грудня до 8 градусів морозу.
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