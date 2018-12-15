В Україні сьогодні до 8 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні у західних та Одеській, вночі також у північних і центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Сьогодні у західних та Одеській, вночі також у північних і центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та півдні країни близько 0°; в Карпатах протягом доби 5-10° морозу; в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла", - сказано у повідомлені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На наступному тижні вдарять сильні морози
Крім того, синоптики додали, що 15 грудня у Києві вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 2-4° морозу.
Як повідомляв УНН, у період новорічних свят на всій території України встановиться морозна погода, опади не прогнозуються.