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В Україні сьогодні до 8 градусів морозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні у західних та Одеській, вночі також у північних і центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні сьогодні до 8 градусів морозу

"Сьогодні у західних та Одеській, вночі також у північних і центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та півдні країни близько 0°; в Карпатах протягом доби 5-10° морозу; в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла", - сказано у повідомлені. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На наступному тижні вдарять сильні морози

Крім того, синоптики додали, що 15 грудня у Києві вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 2-4° морозу.

Як повідомляв УНН, у період новорічних свят на всій території України встановиться морозна погода, опади не прогнозуються.

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