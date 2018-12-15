В Украине сегодня до 8 градусов мороза

"Сегодня в западных и Одесской, ночью также в северных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла", - говорится в сообщении.



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Кроме того, синоптики добавили, что 15 декабря в Киеве ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 2-4° мороза.



Как сообщал УНН, в период новогодних праздников на всей территории Украины установится морозная погода, осадки не прогнозируются.