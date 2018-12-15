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За месяц в Киеве из-за гололеда травмировались 1,4 тыс. человек

Киев • УНН

 • 17193 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. За месяц в Киеве из-за гололеда травмировались 1 тыс. 422 человека. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

За месяц в Киеве из-за гололеда травмировались 1,4 тыс. человек

"С начала регистрации, с 14 ноября, 1 тыс. 422 человек", - сообщила Наталья Вишневская.

Также, по ее словам, за минувшие сутки из-за гололеда в столице травмы 77 взрослых и 10 детей.

Напомним, в Украине 15 декабря до 8 градусов мороза.

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