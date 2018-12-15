За месяц в Киеве из-за гололеда травмировались 1,4 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За месяц в Киеве из-за гололеда травмировались 1 тыс. 422 человека. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"С начала регистрации, с 14 ноября, 1 тыс. 422 человек", - сообщила Наталья Вишневская.
Также, по ее словам, за минувшие сутки из-за гололеда в столице травмы 77 взрослых и 10 детей.
Напомним, в Украине 15 декабря до 8 градусов мороза.
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