Популярний український курорт засипало снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Карпатах на міжгірній долині Драгобрат, яка є ще гірськолижним курортом, 15 грудня висота снігового покриву становить 39 сантиметрів. Про це повідомляє Відділ гідропрогнозів Укргідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах у Facebook, передає УНН.
"На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -11,6°С. Висота снігового покриву становить 39 см", - йдеться у повідомленні.
На сніголавинній станції на вершині Пожижевська (1822 м) температура повітря трохи вища — до −10°С, висота снігового покриву становить 15-40 см, сніг хуртовинний.
Крім того, на сніголавинній станції на горі Плай (1323 м) температура повітря становить −9,4°С, вітер північно-східний 10 м/с, пориви 12 м/с. Висота снігового покриву становить 10 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.
Раніше УНН повідомляв, що у Карпатах 14 грудня засніжило гірські перевали.
Також на наступному тижні вдарять сильні морози.