Популярный украинский курорт засыпало снегом

"На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -11,6° С. Высота снежного покрова составляет 39 см", - говорится в сообщении.

На снеголавинной станции на вершине Пожижевская (1822 м) температура воздуха несколько выше - до -10° С, высота снежного покрова составляет 15-40 см, снег вьюжный.

Кроме того, на снеголавинной станции на горе Плай (1323 м) температура воздуха составляет -9,4° С, ветер северо-восточный 10 м/с, порывы 12 м/с. Высота снежного покрова составляет 10 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

Ранее УНН сообщал, что в Карпатах 14 декабря заснежило горные перевалы.

Также на следующей неделе ударят сильные морозы.