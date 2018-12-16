За ночь на западе Украины выпало до 15 см снега

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 2318 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 11476 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 13872 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12609 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45117 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94997 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141866 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131547 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71447 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188932 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10831 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 14230 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 18265 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16831 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 21205 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 3510 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 11476 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 13872 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141866 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131547 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13355 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15543 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17933 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20841 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22362 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

За ночь на западе Украины выпало до 15 см снега

Киев • УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В западных областях Украины за ночь выпало от 5 до 15 см снега. По состоянию на сегодняшнее утро, там падает снег умеренной интенсивности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

За ночь на западе Украины выпало до 15 см снега

"По состоянию на 10:00 16.12.2018 года снег умеренной интенсивности – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, где за ночное время суток выпало от 5 до 15 см снега. Местами небольшой снег в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Луганской и Донецкой областях с толщиной снежного покрова 1-5 см. На остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Средняя температура воздуха на большей части территории Украины колеблется от 1° до 6° мороза. Состояние дорог государственного значения в западных и Луганской областей местами заснеженное, а в остальных областях преимущественно сухое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности

На перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега. Высота снежного покрова составляет 5-12 см. Температура воздуха - -2° -7 ° С. Состояние дорог преимущественно в снегу.

"В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда", – отметили в Укравтодоре.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, а на остальной территории без осадков. Температура воздуха прогнозируется -1°-6° С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В заснеженных Карпатах еще никто не травмировался

Напомним, водителей предупредили о гололедице на дорогах Украины. По прогнозу синоптиков, сегодня осадков не ожидается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27