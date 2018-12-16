За ночь на западе Украины выпало до 15 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В западных областях Украины за ночь выпало от 5 до 15 см снега. По состоянию на сегодняшнее утро, там падает снег умеренной интенсивности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 10:00 16.12.2018 года снег умеренной интенсивности – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, где за ночное время суток выпало от 5 до 15 см снега. Местами небольшой снег в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Луганской и Донецкой областях с толщиной снежного покрова 1-5 см. На остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.
Средняя температура воздуха на большей части территории Украины колеблется от 1° до 6° мороза. Состояние дорог государственного значения в западных и Луганской областей местами заснеженное, а в остальных областях преимущественно сухое.
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На перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега. Высота снежного покрова составляет 5-12 см. Температура воздуха - -2° -7 ° С. Состояние дорог преимущественно в снегу.
"В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда", – отметили в Укравтодоре.
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, а на остальной территории без осадков. Температура воздуха прогнозируется -1°-6° С.
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Напомним, водителей предупредили о гололедице на дорогах Украины. По прогнозу синоптиков, сегодня осадков не ожидается.