За добу під Києвом та в області сталося 74 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За останню добу у Київській області сталося 74 дорожньо-транспортні пригоди. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
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"За добу було 74 (дорожньо-транспортних пригод – ред.)", - повідомив Жукович.
Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 18 грудня на дорогах країни очікується ожеледиця.
Також нагадаємо, гірські перевали у Карпатах продовжує засипати снігом.
Як повідомляв УНН, цього тижня в Україні вдарять сильні морози - до 20 градусів нижче нуля.