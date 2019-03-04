За сутки патрульные остановили 117 пьяных водителей

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28350 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117574 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120893 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123315 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121967 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153481 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117270 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141247 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145160 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130493 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
За сутки патрульные остановили 117 пьяных водителей

За сутки патрульные остановили 117 пьяных водителей

Киев  •  УНН

 • 8002 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В течение суток 3 марта патрульные полицейские проработали 4604 вызова, из которых 307 - вызовы о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Составлено 203 админматериала за управление в состоянии алкогольного опьянения и вынесено 6119 постановлений, из которых 5490 - за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки произошло 117 случаев задержания патрульными лиц, вероятно, причастных к совершению преступлений. Среди них: 2 грабежа, 14 краж, 4 завладения авто, 11 незаконных хранения оружия и боеприпасов, 35 наркопреступлений, 10 человек в розыске, 41 другое преступление.

Как сообщал УНН, за превышение скорости патрульные вынесли почти 60 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности.

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