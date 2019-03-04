За сутки патрульные остановили 117 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В течение суток 3 марта патрульные полицейские проработали 4604 вызова, из которых 307 - вызовы о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Составлено 203 админматериала за управление в состоянии алкогольного опьянения и вынесено 6119 постановлений, из которых 5490 - за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки произошло 117 случаев задержания патрульными лиц, вероятно, причастных к совершению преступлений. Среди них: 2 грабежа, 14 краж, 4 завладения авто, 11 незаконных хранения оружия и боеприпасов, 35 наркопреступлений, 10 человек в розыске, 41 другое преступление.
Как сообщал УНН, за превышение скорости патрульные вынесли почти 60 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности.