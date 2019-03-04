За добу патрульні зупинили 117 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом доби 3 березня патрульні поліцейські опрацювали 4604 виклики, з яких 307 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Складено 203 адмінматеріали за керування у стані сп'яніння й винесено 6119 постанов, з яких 5490 — за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу стався 117 випадків затримання патрульними осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 2 грабежі, 14 крадіжок, 4 заволодіння авто, 11 незаконних зберіганя зброї та боєприпасів, 35 наркозлочинів, 10 осіб у розшуку, 41 інший злочин.
Як повідомляв УНН, за перевищення швидкості патрульні винесли майже 60 тисяч постанов про притягнення до адмінвідповідальності.