За добу патрульні зупинили 117 п’яних водіїв

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом доби 3 березня патрульні поліцейські опрацювали 4604 виклики, з яких 307 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Складено 203 адмінматеріали за керування у стані сп'яніння й винесено 6119 постанов, з яких 5490 — за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу стався 117 випадків затримання патрульними осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 2 грабежі, 14 крадіжок, 4 заволодіння авто, 11 незаконних зберіганя зброї та боєприпасів, 35 наркозлочинів, 10 осіб у розшуку, 41 інший злочин.

Як повідомляв УНН, за перевищення швидкості патрульні винесли майже 60 тисяч постанов про притягнення до адмінвідповідальності.

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