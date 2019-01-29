За сутки патрульные более 650 раз выезжали на ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. За прошедшие сутки, 28 января, патрульная полиция получила 658 вызовов о дорожно-транспортных происшествиях, составлены 149 админматериалов за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.
"В течение 28 января патрульные полицейские обработали 5321 вызов, из которых 658 - вызовы о дорожно-транспортных происшествиях", - сообщили в патрульной полиции.
Также за минувшие сутки составлено 149 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 4798 постановлений, из которых 4309 - за нарушение ПДД.
Кроме того, в 75 случаях из вызовов было задержание патрульными лиц, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений.
Напомним, на дорогах Украину 29 января местами гололедица.