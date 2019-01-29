За добу патрульні понад 650 разів виїжджали на ДТП

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КИЇВ. 29 січня. УНН. За минулу добу, 28 січня, патрульна поліція отримала 658 викликів про дорожньо-транспортні пригоди, складено 149 адмінматеріалів за керування автомобілем у стані сп'яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

"Упродовж 28 січня патрульні поліцейські опрацювали 5321 виклик, з яких 658 - виклики про дорожньо-транспортні пригоди", - повідомили у патрульній поліції.

Також за минулу добу складено 149 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 4798 постанов, з яких 4309 - за порушення ПДР.

Окрім того, у 75 випадках з викликів було затримання патрульними осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. 

Нагадаємо, на дорогах України 29 січня місцями ожеледиця.

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