За добу патрульні понад 650 разів виїжджали на ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. За минулу добу, 28 січня, патрульна поліція отримала 658 викликів про дорожньо-транспортні пригоди, складено 149 адмінматеріалів за керування автомобілем у стані сп'яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
"Упродовж 28 січня патрульні поліцейські опрацювали 5321 виклик, з яких 658 - виклики про дорожньо-транспортні пригоди", - повідомили у патрульній поліції.
Також за минулу добу складено 149 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 4798 постанов, з яких 4309 - за порушення ПДР.
Окрім того, у 75 випадках з викликів було затримання патрульними осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, на дорогах України 29 січня місцями ожеледиця.