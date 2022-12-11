За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 45 раз: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 45 раз ударили по Херсонской области – два человека погибли, пятеро получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Детали
"Российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов", – написал Янушевич.
Он сообщил, что враг снова атаковал жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.
"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 5 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – добавил глава ОВА.
Напомним
11 декабря стало известно, что российские войска обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области – уничтожены три служебных автомобиля, поврежден ангар и еще пять единиц техники.