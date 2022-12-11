За добу окупанти обстріляли Херсонщину 45 разів: є загиблі та поранені

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"Російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", – написав Янушевич.

Він повідомив, що ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", – додав голова ОВА.

Нагадаємо

11 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській області – знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.