За добу окупанти обстріляли Херсонщину 45 разів: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 45 разів вдарили по Херсонщині – двоє людей загинуло, п'ятеро дістало поранення. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"Російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", – написав Янушевич.
Він повідомив, що ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", – додав голова ОВА.
Нагадаємо
11 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській області – знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.