росіяни обстріляли критичну інфраструктуру Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російські війська обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській області – знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"Вчора вночі російські окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних", – написав Янушевич.
За його словами, на місце події одразу виїхали рятувальники. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.
"Через ворожий обстріл знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки", – додав голова ОВА.