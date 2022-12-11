россияне обстреляли критическую инфраструктуру Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российские войска обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области – уничтожены три служебных автомобиля, поврежден ангар и еще пять единиц техники. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Детали
"Вчера ночью российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры. В результате вражеского удара занялся пожар площадью 30 метров квадратных", – написал Янушевич.
По его словам, на место происшествия сразу выехали спасатели. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
"Из-за вражеского обстрела уничтожены 3 служебных автомобиля, поврежден ангар и еще 5 единиц техники", – добавил глава ОВА.