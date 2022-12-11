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россияне обстреляли критическую инфраструктуру Херсонской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российские войска обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области – уничтожены три служебных автомобиля, поврежден ангар и еще пять единиц техники. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Детали

"Вчера ночью российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры. В результате вражеского удара занялся пожар площадью 30 метров квадратных", – написал Янушевич.

По его словам, на место происшествия сразу выехали спасатели. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

"Из-за вражеского обстрела уничтожены 3 служебных автомобиля, поврежден ангар и еще 5 единиц техники", – добавил глава ОВА.

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