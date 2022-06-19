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13:44 • 48935 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 90328 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 70929 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 50506 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 71254 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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За сутки оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Донецкой области

За сутки оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Донецкой области

Киев • УНН

 • 122823 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. За сутки российские оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Донецкой области – один гражданский человек погиб, 11 получили ранения. Об этом сообщили в сводке ОВА, информирует УНН.

Цитата

"Донецкая область: россияне наращивают количество обстрелов вдоль всей линии фронта. за сутки было обстреляно 28 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Детали

Повреждены 58 объектов: многоэтажки, частные жилые дома, промышленные объекты, трампарк, АКХЗ, 3 дома культуры, психоневрологический интернат, 2 школы, магазин, автомойка.

Один гражданский погиб, 11 человек получили ранения.

Область без газа, частично — без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Напомним

В Донецкой области ВСУ сбили российский самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться, но попал в руки украинских военных.

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