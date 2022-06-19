За сутки оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За сутки российские оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Донецкой области – один гражданский человек погиб, 11 получили ранения. Об этом сообщили в сводке ОВА, информирует УНН.
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"Донецкая область: россияне наращивают количество обстрелов вдоль всей линии фронта. за сутки было обстреляно 28 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Детали
Повреждены 58 объектов: многоэтажки, частные жилые дома, промышленные объекты, трампарк, АКХЗ, 3 дома культуры, психоневрологический интернат, 2 школы, магазин, автомойка.
Один гражданский погиб, 11 человек получили ранения.
Область без газа, частично — без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.
Напомним
В Донецкой области ВСУ сбили российский самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться, но попал в руки украинских военных.