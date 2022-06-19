За добу окупанти обстріляли 28 населених пунктів Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За добу російські окупанти обстріляли 28 населених пунктів Донеччини – одна цивільна людина загинула, 11 дістали поранення. Про це повідомили у зведенні ОВА, інформує УНН.
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"Донеччина: росіяни нарощують кількість обстрілів вздовж всієї лінії фронту. За добу було обстріляно 28 населених пунктів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Пошкоджено 58 об’єктів: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, промислові об'єкти, трампарк, АКХЗ, 3 будинки культури, психоневрологічний інтернат, 2 школи, магазин, автомийка.
Один цивільний загинув, 11 людей дістали поранення.
Область без газу, частково — без води й електрики. Евакуація населення триває.
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