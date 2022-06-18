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На Донеччині збили ворожий Су-25: показали відео з пілотом

На Донеччині збили ворожий Су-25: показали відео з пілотом

Київ • УНН

 • 213779 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Донецькій області українські військові збили російській літак Су-25, пілот, який встиг катапультуватися, у руках українських захисників. Про це повідомляє 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, передає УНН.

Цитата

«Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба. А з руками в нас все гаразд», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Згодом у бригаді повідомили, що пілот збитого літака у руках українських захисників.

«А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ. ім Чорних Запорожців. Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Вранці 18 червня повідомлялося, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 33 350 осіб, 1465 танків, 216 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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