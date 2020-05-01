За сутки на коронавирус в Украине протестовали почти 7 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине за минувшие сутки на коронавирус методом ПЦР-тестирования проверили почти 7000 человек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки сделано тестирование исследований методом ПЦР 6942", - сказал Степанов.
По его словам, цель Минздрава - делать как можно больше тестов.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (заболевания - ред.) зарегистрировано в Черновицкой области - 96, в Киеве - 52, также в Ивано-Франковской области - 37 случаев", - добавил министр.
Напомним, в Украине на 9:00 1 мая зафиксировано уже 10 861 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 272 летальных.