За добу на коронавірус в Україні протестували майже 7 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні за минулу добу на коронавірус методом ПЛР-тестування перевірили майже 7 тисяч людей. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За попередню добу здійснено тестувань досліджень методом ПЛР 6942”, — сказав Степанов.
За його словами, мета МОЗ — робити якомога більше тестувань.
“Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (захворювання - ред.) зареєстрована в Чернівецькій області — 96, в Києві — 52, також в Івано-Франківській області — 37 випадків”, — додав міністр.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 1 травня зафіксовано вже 10 861 випадок коронавірусного захворювання COVID-19, з них 272 летальні.